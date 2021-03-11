Лига Европы

Наставник Динамо высказал о поражении от Вильярреала в матче Лиги Европы.

Динамо потерпело домашнее поражение от Вильярреала в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, пропустив в свои ворота два безответных мяча. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу поделился эмоциями от неудовлетворительного результата своей команды.

"Мы встретились с сильной командой. Соперник имеет больший опыт международных матчей, является представителем сильного чемпионата. В этом и заключается вся разница. Не стоит искать других причин. Просто соперник нас сильнее. Вильярреал — очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках и делает это очень удачно. Они очень умело используют свои шансы. Мы ошибались в обороне. Наши молодые защитники допустили ряд ошибок, которым воспользовались быстрые и техничные игроки Вильярреала. Многое предрешил гол. Если бы мы забили в первые минуты игры в моменте, который был у Виктора Цыганкова, игра сложилась бы по-другому. Такие детали всегда важны".

"Причина пропущенных мячей после стандартов — невнимательность и отсутствие опыта. Наши защитники молоды и не имеют большого опыта, потому их застают врасплох такие опытные игроки, которые есть у Вильярреала".

"Сейчас мне сложно комментировать голы, нужно пересмотреть видеоповторы. При первом взятии ворот мы потеряли игроков после выхода мяча из штрафной, когда его вернули обратно. При втором возможно Жора мог выйти на этот навес, но все равно мы плохо играли в обороне. Он среагировал на первый удар, но при добивании защитники должны были сыграть".

"Нужно было перекрывать эти фланговые навесы, ведь мы знали, что соперники хорошо играют головой. У Вильярреала есть группа из четырех-пяти игроков, которые очень сильны при стандартах, особенно на втором этаже. Второй гол – это снова-таки отсутствие опыта, быстро разыгранный соперником стандарт и навес с левого фланга, который мы совсем не перекрывали".

"Чего ждать от ответной встречи в Испании? Я ребятам сказал еще на установке, чтобы они играли с улыбками на лицах, с радостью воспринимали этот футбольный матч, потому что то, чего они добились в турнире, никто не ожидал. По результатам предыдущего сезона никто не ожидал, что эта команда сталь высоко поднимется в еврокубках. Поэтому я сказал игрокам, что каждый матч для них в турнире – это бонус", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.