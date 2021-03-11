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Манчестер Юнайтед - Милан, getty images
11 марта 2021, 23:10
Манчестер Юнайтед принимал Милан на своем поле в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы и сыграл вничью.
"Красные дьяволы" открыли счет усилиями Диалло в дебюте второй половины игры, но пропустили в компенсированное время.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Милан 1:1
Голы: Диалло, 50 — Кьяер, 90+2
Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван-Биссака (Уильямс, 74), Байи, Магуайр, Теллес - - Мактоминей, Матич - Джеймс (Шоу, 74), Бруну Фернандеш (Фред, 74), Гринвуд — Мартиаль (Диалло, 46).
Милан: Доннарумма — Далот, Томори, Кьяер, Калабрия (Калулу, 74) Мейте, Кессье — Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69) — Рафаэл Леау.
Предупреждения: Мактомней — Салемакерс