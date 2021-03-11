Манчестер Юнайтед принимает Милан на своем поле в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы.

Первый гол в поединке забил Амад Траоре Диалло, головой послав мяч над Джанлуиджи Доннаруммой после выверенной передачи Фернандеша.

Видео гола:

Отметим, что Амад Диалло Траоре появился на поле на замену в перерыве, заняв место Антони Мартиаля.

Напомним, что ранее ивуарийского футболиста уличили в подделке документов.