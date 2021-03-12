Лига Европы

Бразильский защитник провел неудачную встречу.

Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение.

Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников матча по десятибалльной шкале.

Так, худшим игроком Шахтера стал бразильский защитник Витао, который получил всего лишь 5,8 балла. Молодой футболист очень плохо сыграл в моменте со вторым пропущенным голом.

Лучшую оценку у "горняков" получили Тайсон и Додо — по 6,5 балла. Лучшим же игроком матча стал Лоренцо Пеллегрини с 8,5 баллами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.