Лига Европы

Защитник "горняков" дал комментарий после матча Лиги Европы.

Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение.

Николай Матвиенко считает, что хорошая осведомленность Паулу Фонсеки об игроках Шахтера сыграла свою роль.

"Соперник хорошо изучил нас и перекрыл. Тренер Ромы хорошо знает нас — из-за этого были сложности. Когда пропускали второй и третий голы, наверное, немного выключились, расслабились, потеряли концентрацию.

В частности, третий гол — наша старая проблема, стандарт", — приводит слова Матвиенко официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча.