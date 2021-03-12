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Игроки Аякса, getty images
12 марта 2021, 09:28
В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Аякс сошелся в домашнем противостоянии с Янг Бойз на Йохан Кройфф Арене.
Хозяева отправили в ворота соперника три безответных мяча, практически реши исход двухматчевого противостояния.
Обзор матча:
Аякс — Янг Бойз 3:0
Голы: Клаассен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2
Аякс: Стекеленбург, Мартинес, Тальяфико, Ренсх (Схюрс, 67), Альварес, Антони (Идрисси, 68), Классен, Нерес (Бробби, 83), Гравенберх, Тадич, Тимбер.
Янг Бойз: Фэвр, Камара (Цезигер, 34), Лустенбергер, Хефти, Лефор, Фасснахт (Сибачо, 84), Лаупер (Сьерро, 71), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Элиа (Мамбимби, 71), Нсаме.
Предупреждения: Тальяфико - Лаупер, Эбишер, Сьерро.