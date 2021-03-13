Лига Европы

Футболист травмировался в матче Лиги Европы.

Полузащитник римской Ромы и сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму в поединке Лиги Европы против донецкого Шахтера (3:0).

После проведения медицинского обследования стало понятно, что Мхитарян пропустит порядка трех недель. Медики обнаружили у футболиста травму голени. Об этом сообщает Vnews.am.

Таким образом хавбек не поможет сборной Армении в поединках квалификации к чемпионату Европы-2022 и Роме в ответной игре против Шахтера.

Сборная Армении 25-го марта сыграет против сборной Лихтенштейна, против Исландии 28-го марта и Румынии 31-го числа.

В текущем сезоне на счету Мхитаряна 34 матча за "волков" во всех турнирах, в которых он забил 10 голов.

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