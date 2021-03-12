Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против римской Ромы.

Отношения "оранжево-черных" и итальянских команд – отдельный вид боли. Тем более, когда речь заходит о противостояниях на Стадио Олимпико. Негативная тенденция получила свое продолжение и в этот раз. Перспективы на ответный поединок даже не туманны, а скорее метафизические, и существуют только в сердцах преданных болельщиков украинского футбола. И ведь главная беда в отчетной дуэли против римской Ромы явно не итоговый счет на табло. Команда Каштру не показала желания бороться за свой успех — не было пресловутого "огня в глазах", если хотите. И совершенно нет гарантий, что он появится перед игрой в Киеве.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на Стадио Олимпико (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 4,5. Нельзя сказать однозначно, достойно ли сыграл юный голкипер в этом поединке, или нервозный шлейф так и протянулся вдоль его выступления от самого стартового свистка. Моменты, где Шахтер надо было спасать от явной голевой угрозы со стороны Ромы, безусловно, были. И в них Анатолий сумел насобирать четыре сейва. Достаточно неплохой показатель, если взять игру команды в целом, но на ключевое воздействие явно был непохож.

Додо — 5,0. Правый защитник "горняков" имел положительное влияние на атаку в стартовый отрезок поединка, но следом за этим последовали невразумительные провалы всей команды в оборонительных действиях, а первый удар Ромы пришелся именно из зоны правого защитника. Равно как и в ситуации со вторым пропущенным голом Шахтера, когда бразилец увлекся наступательными действиями.

Однако, не стоит спешить записывать действия Додо в разряд провальных. Он сумел дать динамику, показал достойный уровень сопротивления в ситуациях один на один, да и на фоне остальной команды выглядел чуть не единственным, кто понимал, что делает на футбольном поле.

Витао (3,5) — Николай Матвиенко (5) — 4,5. То ли таковой являлась изначальная задумка Каштру, то ли Витао нарочито разваливал связку в центре обороны своими смещениями к правому флангу. Шахтер обжегся на неверном выборе позиции у центральных защитников при первом пропущенном мяче, после чего пропустил глупый второй мяч, да еще и размазал по этим неудачам "финишный" слой в виде "фирменного" гола в свои ворота, который оппоненты провели с углового. И все через зону правого центрального защитника, если судить строго. К Матвиенко вопросов было немного меньше. Все-таки, опыт даже в столь неудачных встречах играет весомую роль.

Исмаили — 4,0. Бразилец после длительного отсутствия в связи с тяжелой травмой проходит игровые курсы реабилитации непосредственно на футбольном поле. Исмаили, к нашему большому сожалению, откатился в своем развитии ровного до того состояния, когда бомбил ворота еще запорожского Металлурга дальними ударами (опытный фанаты вспомнят при желании). Беда в том, что его показатели того времени Шахтеру уже попросту не нужны, но иначе, кроме как стиснув зубы, его в чувства не привести. На данном этапе — говорить о чем-то еще слишком рано.

Майкон — 4,5. И все-таки, Кривцов был в чем-то прав, когда говорил, что Шахтеру придется "учиться жить без Тараса Степаненко". Майкон — классный разрушитель с большими атакующими задатками, но все еще не имеет настолько богатого опыта выступлений, чтобы хоть немного приблизиться по объему теневой работы к украинскому исполнителю. Единственное, что хотелось бы отметить, это его участие в розыгрыше мяча — из не защитной линии, только у Тайсона передач оказалось в итоге больше.

Тете — 5,0. На самом деле, "горняки" располагают ужасно неудобной для своих соперников связкой на правом фланге. Потенциал Тете был обозначен в начале второго тайма, когда он упустил пару верных момент в силу довлеющей над ним неопытности. Мы вновь вынуждены задавать вопросы Каштру, которого представляли общественности как настоящего ювелира, а на деле оказалось, что, получив достаточно сложный камень, поиск нужного инструмента все еще является слишком сложной задачей. Тете мог добиться намного большего в этой игре за счет своих данных, но Шахтер играл не "под него".

Марлос — 4,0. Римляне сумели одержать победу за счет более высокой динамики в центральной линии, благодаря которой они не мешкали при переводе мяча к штрафной соперников. У Шахтера за подобное мог бы отвечать Марлос, но в данном поединке проку от его действий на футбольном поле было достаточно мало. С каждой новой игрой, данный исполнитель все "дороже" начинает обходиться команде, а его выдающихся способностей по работе с мячом уже не хватает даже для матчей уровня УПЛ. А тут еврокубки, да еще и Рома, у которой в лиге половина команд средней руки играют с подобными по стилю футболистами в центре поля.

Алан Патрик — 4,0. Бразилец в этом матче даже больше времени проводил за игрой в обороне своей команды, нежели влиял на ее атакующее построение. Алан — достаточно спорная фигура, игра которой зависит исключительно от того, как поединок пойдет лично для него уже с первых минут. Рома на старте показала высокий уровень давления, Патрик растерялся, и больше мы особо на чужой половине не замечали. Впрочем, это не помешало ему совершить 10 успешных отборов по ходу игры. Тоже, достаточно неплохой результат, с учетом предложенной Каштру тактики игры.

Тайсон — 4,0. Фонсека знает все слабые и сильные стороны седьмого номера дончан, ведь именно при нем начали регулярные эпатажные действия со стороны данного игрока. Наставник Ромы знал, что Тайсон будет стараться перетягивать игру на себя, совершать продвижения в зоны и быть мотором для всей команды. Этой информации было достаточно для того, чтобы полностью перекрыть данному игроку воздух. Оставалось только бороться за мяч, но для победы лишь этого было точно мало.

Жуниор Мораес — 5,0. Форвард Шахтера проводит ужасный сезон, как для себя образца последних лет, в результате чего страдают результаты его команды. Проблема в том, что замены "горняки" все никак найти Мораесу не могут ни на внутреннем рынке, ни в академии, ни за границей, где даже форвард подобный кондициям Жуниора влетит для дончан в копеечку. Приходится перебиваться тем, что есть, с надеждой, что нападающий сборной Украины таки сможет поправить свой прицел. В первой игре против Ромы сделать это удалось, но в данном вопросе Шахтеру отступать некуда — режим ожидания с неизвестным сроком действия.

Дентиньо, Георгий Судаков, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Маркос Антонио — замены от Каштру в отчетной встрече были похожи на стрельбу в одиночку в предельно замкнутом помещении без освещения — какие-то вспышки, шум, но в итоге, в лучшем случае, не ранит самого стрелявшего.