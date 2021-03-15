Лига Европы

Генеральный директор "горняков" прокомментировал ожидания от матчи с Ромой.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер сыграет против римской Ромы.

Генеральный директор Шахтера верит, что у дончан есть шанс пройти Рому в Лиге Европы.

"Как я сказал, шансы всегда есть. Вопрос в том, что на эту игру надо просто очень хорошо настроиться. Тем более что на данный момент находимся на моральном подъеме. Поэтому я думаю, что главное – хорошо настроиться, психологически быть, с одной стороны, расслабленными, с другой стороны, сконцентрированными.

Если эти два фактора будут присутствовать… Тем более мы играем дома – будут болельщики. Я надеюсь, двенадцатый игрок нам поможет", — приводит слова Палкина официальный сайт "горняков".

Текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер — Рома будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.