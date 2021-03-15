Украина

Генеральный директор "горняков" прокомментировал победу над Десной.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер не оставил шансов черниговской Десне (4:0).

Сергей Палкин надеется, что поединок против "северян" стал ключевым для Шахтера.

"Для нас каждая победа важна, тем более эта, потому что был достаточно важный матч. Я надеюсь, наша черная полоса закончилась. Игра понравилась. Хорошо играли до первого гола, потом немного расслабились, а затем посыпались голы – показывали красивый атакующий футбол. С учетом тех результатов, которые были до этого, которые не радовали нас, и игра порой не радовала, сегодня, я надеюсь, был ключевой матч, который перевернет наше сознание, сознание наших футболистов, и психологически настроит на следующий поединок.

Десна — сильный соперник. Если бы, не дай Бог, мы проиграли, то гонка за чемпионство практически закончилась бы. Это понимали все: футболисты, тренерский штаб, руководство. Потому для нас матч был ключевым", — приводит слова Палкина официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Десна.