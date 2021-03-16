Лига Европы

На ответный поединок "горняков" назначен испанский арбитр.

На ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Ромой назначен испанский судья Матеу Лаос, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ассистентами главного арбитра станут Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый судья – Хавьер Эстрада Фернандес.

Ассистент VAR – Алехандро Эрнандес.

В прошлом сезоне Лаос работал на игре Шахтера с Динамо Загребом в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что Шахтер примет Рому 18 марта на НСК Олимпийском. Стартовый свисток – в 19:55.

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