На ответный поединок "горняков" назначен испанский арбитр.
Матеу Лаос, getty images
16 марта 2021, 14:28
На ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Ромой назначен испанский судья Матеу Лаос, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Ассистентами главного арбитра станут Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый судья – Хавьер Эстрада Фернандес.
Ассистент VAR – Алехандро Эрнандес.
В прошлом сезоне Лаос работал на игре Шахтера с Динамо Загребом в групповом этапе Лиги чемпионов.
Напомним, что Шахтер примет Рому 18 марта на НСК Олимпийском. Стартовый свисток – в 19:55.
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