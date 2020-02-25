Испания

Для Антонио предстоящее противостояние Реала и Барселоны станет уже пятым в карьере.

Главным арбитром матча 26-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной назначен Антонио Матеу Лаос, сообщил официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

Антонио в пятый раз будет работать на главном противостоянии испанского футбола. Наиболее памятным среди его предыдущих Эль Класико был финал Кубка Испании-2014, выигранный Реалом 2:1 с голом Гарета Бэйла в экстра-тайме.

Матч Реал – Барселона начнется первого марта в 22:00 по киевскому времени. Из-за неожиданного поражения Реала от Леванте в 25-м туре (0:1) Барселона приедет на Сантьяго Бернабеу в роли лидера чемпионата с двухочковым отрывом от "сливочных".

У Реала точно не примут участие в матче дисквалифицированный Родриго Гоэс и травмированный Эден Азар. У Барселоны, кроме давно пребывающих в лазарете Луиса Суареса и Усмана Дембеле, не будет Серхи Роберто.