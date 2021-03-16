Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между донецким Шахтером и римской Ромой, в которой "оранжево-черные" выступят в качестве домашней стороны. Компания Parimatch считает, что, после 3:0 на Стадио Олимпико, чуть больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Шахтера составляет 2,84, на ничью — 3,70, на победу Ромы — 2,55.

При этом эксперты считают, что "оранжево-черные" не смогут оставить свои ворота в неприкосновенности, даже если и победят в итоге. Коэффициент на это событие — 4,90.

Матч Шахтер — Рома состоится 18 марта. Начало — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.