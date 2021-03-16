На ответный поединок "бело-синих" назначен шведский арбитр.
Андреас Экберг, getty images
16 марта 2021, 14:45
На ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Вильярреалом назначен шведский судья Андреас Экберг, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Ассистентами главного арбитра станут шведы Мехмет Кулум, Стефан Хальберг.
Четвертый судья — Мохаммед аль-Хаким.
Ассистент VAR – голландец Йохем Кампхюйс.
В текущем сезоне 36-летний рефери работал на матч группового этапа Лиги чемпионов Динамо — Ференцварош.
Вильярреал примет Динамо 18 марта. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.
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