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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между киевским Динамо и испанским Вильярреалом, в которой "бело-синие" выступят в качестве гостевой стороны. Компания Parimatch считает, что, после 0:2 на НСК Олимпийский, существенно больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Вильярреала составляет 1,53, на ничью — 3,90, на победу Динамо Киев — 6,90.

При этом эксперты сомневаются, что "желтая субмарина" вновь сумеет оставить за собой оба тайма. Коэффициент на это событие — 3,90.

Матч Вильярреал — Динамо Киев состоится 18 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.