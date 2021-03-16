Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Динамо Киев — Вильярреал, фото ФК Динамо Киев
16 марта 2021, 14:05
В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между киевским Динамо и испанским Вильярреалом, в которой "бело-синие" выступят в качестве гостевой стороны. Компания Parimatch считает, что, после 0:2 на НСК Олимпийский, существенно больше шансов на победу у хозяев.
Так, коэффициент на победу Вильярреала составляет 1,53, на ничью — 3,90, на победу Динамо Киев — 6,90.
При этом эксперты сомневаются, что "желтая субмарина" вновь сумеет оставить за собой оба тайма. Коэффициент на это событие — 3,90.
Матч Вильярреал — Динамо Киев состоится 18 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.