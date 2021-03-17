Лига Европы

Решение было принято клубом на основании ухудшения эпидемиологической ситуации в целом по стране, и отдельно — в столице.

В своем интервью официальному сайту клуба, коммерческий директор донецкого Шахтера Дмитрий Кириленко поделился наиболее актуальной информацией о подготовке НСК Олимпийский к проведению ответного поединка "горняков" против римской Ромы в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

"Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье — первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тыс. болельщиков (30% вместимости НСК Олимпийский), мы снизили цифру до 20% — это около 14 тыс. максимум.

Билеты еще доступных в продаже, и сейчас у желающих есть все возможности для их покупки. Мы ожидаем полную заполняемость трибун на этой игре.

В соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение к игре" и нормами Министерства здравоохранения Украины, болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг. Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК Олимпийский будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке".

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил обеспокоенность по поводу присутствия фанатов на трибунах во время данного поединка, назвав эту ситуацию "возможной новым Буковелем" — горнолыжный курорт, который местные власти закрыли, после начала неконтролируемого распространения коронавируса COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

Матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.