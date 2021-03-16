Украина

Мэр Киева Виталий Кличко выразил обеспокоенность по поводу предстоящего матча "горняков" в Лиге Европы.

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что проведение ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и Ромой, который должен пройти с болельщиками, может вызвать увеличение случаев заражения коронавирусом в столице Украины.

"Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.

В частности, речь идет о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполняемости общественного транспорта, проведения спортивных соревнований.

Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч Шахтер — Рома, на который со всех регионов приедет много зрителей — до 35 тысяч. В данной ситуации это может быть вторым Буковелем", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Напомним, ответный матч Шахтер — Рома пройдет в четверг, 18 марта, в 19:55 по киевскому времени.