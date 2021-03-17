Лига Европы

Фанаты не смогут посетить игру Лиги Европы.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Киеве сыграет против римской Ромы.

Как сообщает официальный сайт Киевского городского совета, данное противостояние пройдет без зрителей.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 17 марта, решился вопрос проведения массовых спортивных мероприятий без зрителей сроком на три недели.

"Это одно из важных решений городской власти, которое, в первую очередь, предусматривает минимизацию распространения корнавируса.

Подчеркну, на сегодня зафиксировано новое количество больных. Более 3,5 тысячи находятся в больницах, 71% из которых в тяжелом состоянии", — сказал секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.