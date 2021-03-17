Италия

"Волки" не думают над приглашениями вышеупомянутых игроков.

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук и вингер Шахтера Тайсон не входят в сферу интересов Ромы. Об этом сообщил главный тренер "волков" Паулу Фонсека.

"У Шахтера много ценных игроков, которые могли бы сыграть в Италии. Это правда, что в прошлом сезоне был интерес к Тайсону, но сейчас его нет. Мы не интересуемся ни Тайсоном, ни другими футболистами Шахтера

Неправда, что мы хотели подписать Яремчука. Я знаю Романа, он очень хорош, но мы пока не проявили интереса к его персоне", — цитирует Каштру Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Рома объявила заявку на ответный матч против Шахтера. Паулу Фонсека взял с собой в Киев 20 футболистов.

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