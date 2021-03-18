Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Лиги Европы между Вильярреалом и Динамо.

Киевское Динамо в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы попытается вернуть интригу в противостояние с испанским Вильярреалом. Правда, выглядит эта задача крайне сложной, ведь в первой игре динамовцы уступили со счетом 0:2.

Вильярреал – Динамо

Четверг, 18 марта, 22:00. Эстадио де ла Серамика, Вильярреаль. Андреас Экберг (Швеция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2. Первый матч — 2:0.

Динамовцам предстоит провести очень сложный поединок в Лиге Европы. Очень мало шансов у команды Мирчи Луческу выиграть у испанского клуба на выезде. Еще меньше шансов пройти в следующую стадию турнира. Похоже, что и сам румынский наставник понимает, что пройти дальше после такого домашнего результата не представляется возможным. Об этом Мирча Луческу прямым текстом сказал на своей предматчевой пресс-конференции. Кто знает, может это своего рода ход, который направлен на то, чтобы усыпить бдительность своего оппонента?

В киевском матче Вильярреал продемонстрировал, что умеет выжимать из своих моментов максимум и, добившись необходимого результата, умеет доводить дело до итоговой победы.

Динамо пятый раз за свою историю дошло до стадии 1/8 финала Лиги Европы. Первые два раза киевляне встречались с английскими клубами и пробивались дальше (2:0 дома и 0:1 в гостях с Манчестер Сити в сезоне 2010/11 и 1:2 в гостях и 5:2 дома с Эвертоном в сезоне 2014/15), а в двух последних случаях уступали. В сезоне 2017/18 Динамо выбил Лацио (2:2 в гостях, 0:2 дома), а на следующий год киевляне вылетели после двух поражений от Челси (0:3 в гостях, 0:5 дома).

В еврокубках на стадиях плей-офф динамовцы 9 раз проигрывали в первых домашних матчах и только два раза в таких ситуациях сумели пройти дальше. Последний раз такой "камбэк" у Динамо был в далеком сезоне 2004-2005 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в противостояниях с Трабзонспором (дома 1:2, в гостях 2:0).

Как бы нам не хотелось, чтобы Динамо прошло как можно дальше в Лиге Европы в этом сезоне, но на данном этапе Вильярреал выглядит непроходимым барьером для столичного коллектива. Неплохим завершением евросезона будет и то, если динамовцам удастся в выездном матче не проиграть. Ведь наставник Унаи Эмери на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что его команда будет настроена добыть уверенную победу в предстоящем матче.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери: "Нам очень важно продолжать побеждать, потому что настрой переносится с одного турнира на другой. Надо демонстрировать стабильность и выиграть дома. Это важно для нас и наших болельщиков. Мы с уважением относимся к Динамо, но постараемся не просто выиграть, а выиграть уверенно".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу: "Перед нами – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, Вильярреал сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты".

Статистика личных встреч

Всего игр: 3 (2 победы Вильярреала, 1 ничья), забитые голы 4:0

На поле Вильярреала: 1 (победа Вильярреала), забитые голы 2:0

Самый результативный матч: победы Вильярреала со счетом 2:0 (2005,2021).

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua