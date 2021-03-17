Лига Европы

Специалист оценил предстоящий поединок.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу пообщался с прессой в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

"Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. Вильярреал лучше отыграл первый матч. Мы проиграли из-за углового, из-за нехватки внимания и опыта игры на таком уровне.

В Вильярреале выступают игроки с огромным опытом, который нельзя сравнивать с игроками Динамо на данном этапе. Так что мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд".

У нас молодые футболисты, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом.

"Перед нами – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, Вильярреал сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты.

В Вильярреале играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у Вильярреала больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться".

"Не помню, чтобы я проигрывал 0:2 дома в матчах плей-офф. Не припоминаю, чтобы мои команды уступали с таким счетом в первых матчах на своем поле. Завтрашняя игра –­ больше игра престижа. Для игроков Динамо, для украинского футбола.

Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 –­ не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского Динамо – клуба, который мог обыгрывать в Испании Барселону. Мы понимаем, что это не будет легко", — цитирует Луческу пресс-служба киевлян.

В первом матче Динамо уступило в Киеве со счетом 0:2. Ответный матч Вильярреал — Динамо состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.