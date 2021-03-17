Лига Европы

Главный тренер Вильярреала рассказал о том, каким ему представляется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Унаи Эмери считает, что, несмотря на поражение дома, Динамо не будет изменять своему стилю, а Вильярреал постарается выиграть.

"После первого матча мы лучше узнали соперника и уважаем его, но будем играть на победу, – сказал тренер Вильярреала накануне поединка. – Динамо хорошо действует на контратаках и использует фланги. В Киеве нам удалось нейтрализовать соперника. Постараемся и на сей раз контролировать игру».

«Нам очень важно продолжать побеждать, потому что настрой переносится с одного турнира на другой. Надо демонстрировать стабильность и выиграть дома. Это важно для нас и наших болельщиков. Мы с уважением относимся к Динамо, но постараемся не просто выиграть, а выиграть уверенно».

В первом матче Динамо уступило в Киеве со счетом 0:2.

Матч Вильярреал — Динамо состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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