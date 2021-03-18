Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы загребское Динамо сотворило сенсацию, обыграв лондонский Тоттенхэм со счетом 3:0.

Победу и невероятный успех хорватскому клубу принес оформленный хет-трик в исполнении нападающего Мислава Оршича.

Матч затянулся на 120 минут после того, как основное время поединка завершилось со счетом 2:0 в пользу хорватов, которые уступили с таким же счетом в первой игре.

Видео голов и обзор матча:

Динамо З - Тотенхэм 3:0 (первый матч — 0:2)

Голы: Оршич, 62, 83, 106

Динамо З: Ливакович — Теофил-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81) — Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич — Петкович (Мишич, 90).

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер — Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85) — Кейн.

Предупреждения: Якич, Лауритсен, Стояновмч — Ламела