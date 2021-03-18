Лига Европы

Хорватский форвард оформил дубль, чем подарил надежду для своей команды.

В настоящее время проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между загребским Динамо и лондонским Тоттенхэмом, в котором основное время закончилось со счетом 2:0 в пользу хорватов.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда на 61-й минуте хорватский форвард Мислав Оршич подобрался к штрафной площадке, после чего классно пробил издали и мяч влетел точно в дальний угол ворот Уго Льориса.

Спустя 22 минуты все тот же Оршич замкнул прострел с правого фланга с центра штрафной.

Таким образом, Динамо отыгралось после поражения 0:2 в первом матче и перевело игру в овертаймы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.