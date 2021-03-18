Лига Европы

Подопечные Жозе Моуриньо потерпели унизительное поражение в Хорватии.

Тоттенхэм отправился в гости к Динамо З в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы и уступил со счетом

Все три гола хорватской команды забил Мислав Оршич. Сперва вингер вернул Динамо в борьбу двумя точными ударами в основное время, а уже в дополнительное принес своей команде путевку в следующую стадию.

Тоттенхэм покинул розыгрыш турнира, умудрившись растерять преимущество в два мяча после домашней встречи.

Динамо З - Тотенхэм 3:0 (первый матч — 0:2)

Голы: Оршич, 62, 83, 106

Динамо З: Ливакович — Теофил-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81) — Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич — Петкович (Мишич, 90).

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер — Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85) — Кейн.

Предупреждения: Якич, Лауритсен, Стояновмч — Ламела