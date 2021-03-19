Лига Европы

Голкипер римлян прокомментировал матч с Шахтером.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.

Голкипер римлян Пау Лопес прокомментировал победу своей команды, отметив, что в первом тайме команда выглядела не лучшим образом.

"В первом тайме у нас мало что получалось, слишком легко теряли мяч. Важно было не пропустить быстрый гол. После перерыва мы сыграли уже по-другому и заслужили победу.

Доволен выходом в четвертьфинал, потому что мы знали, что будет тяжело", — приводит слова Лопеса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Шахтером и Ромой.