Голкипер римлян прокомментировал матч с Шахтером.
Пау Лопес, getty images
19 марта 2021, 07:17
Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.
Голкипер римлян Пау Лопес прокомментировал победу своей команды, отметив, что в первом тайме команда выглядела не лучшим образом.
"В первом тайме у нас мало что получалось, слишком легко теряли мяч. Важно было не пропустить быстрый гол. После перерыва мы сыграли уже по-другому и заслужили победу.
Доволен выходом в четвертьфинал, потому что мы знали, что будет тяжело", — приводит слова Лопеса официальный сайт УЕФА.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Шахтером и Ромой.