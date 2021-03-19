Лига Европы

Авторитетный статистический портал оценил игру футболистов.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.

Худшим игроком "горняков" в данном матче стал Сергей Кривцов, получивший за свою игру от Whoscored 5,3 балла. Лучшим, в свою очередь, оказался Манор Соломон с 7,2 балла.

Титул лучше игрока матча же забрал нападающий Ромы Борха Майораль, который заработал 8,5 балла.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Шахтером и Ромой.