Лига Европы

Полузащитник киевлян дал комментарий после проигранного матча.

Динамо Киев повторно уступило Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из розыгрыша турнира.

Виталий Буяльский прокомментировал поражение своей команды и выразил удовлетворение еврокубковым сезоном.

"Была сложная игра, потому что соперник очень хорошо контролирует мяч. Можно сказать, что мы большую часть времени были без мяча и больше устали. При отборе мяча не было сил и легкости чтобы выбегать в контратаки. Договаривались не пропустить в первом тайме, но у нас это не получилось. Мы пропустили два мяча в первом тайме, и они нас полностью надломили.

В принципе, любой гол можно было не пропустить. Вся команда проигрывает и выигрывает. Думаю, каждый из нас в чем-то провинился во время первого пропущенного мяча. Мы увидели уровень их чемпионата, как соперник контролирует мяч. Особенно во втором тайме было видно, как Вильярреал шагом контролировал мяч и у них все получалось. Нам нужно учиться у них контролю мяча, передачам между линиями и вразрез.

На мой взгляд, в этом сезоне было одно из лучших наших выступлений в еврокубках за последние 3-4 года, потому что мы попали в Лигу чемпионов, встретились там с такими клубами, как Барселона, Ювентус. Не выиграли, но играли неплохо. Прошли дальше в Лиге Европы, обыграли Брюгге. Этот еврокубковый сезон пошел всем нам только на пользу. Теперь мы сконцентрируемся на чемпионате и Кубке. Наверное, теперь будет больше времени на восстановление и подготовку к этим играм", — приводит слова Буяльского официальный сайт киевлян..

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо вы можете на Football.ua.