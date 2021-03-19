Лига Европы

Нападающий дал комментарий после матча с Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Милану в рамках ответного поединка Лиги Европы и добился минимальной победы.

Нападающий итальянской команды Златан Ибрагимович

"Мы хорошо сыграли в обоих матчах, создавали какие-то моменты. Но таков уж футбол — если ты не забиваешь, то и не побеждаешь. Если не реализуешь моменты, то становится все сложнее и моменты создает соперник. Один из них МЮ реализовал. Приходится расплачиваться за свои ошибки.

Мы все раздосадованы, ведь позади два хороших матча, но мы вылетаем, поскольку пропустили сегодня гол, который не должны были. Но на таких ситуациях учишься. Давайте теперь будем думать о предстоящих матчах.

Когда я пробил головой, то был уверен, что мяч может залететь в сетку. Но оказалось, что пробил слишком по центру. Пробил четко, но получилось прямо во вратаря", — приводит слова Пьоли официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Миланом и Манчестер Юнайтед.