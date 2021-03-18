Италия

Новая дата поединка 28-го тура итальянского чемпионата будет определена позже.

Итальянская Серия А официально перенесла матч 28-го тура между Интером и Сассуоло из-за вспышки коронавируса в составе миланского клуба. Об этом сообщает Football-Italia.

Изначально поединок должен был пройти в субботу, в 21:45 по киевскому времени.

Однако учитывая, что местные власти Милана поместили всю команду Интер на карантин до полуночи воскресенья, это сделало невозможным проведение матча в запланированную дату.

В настоящее время в составе "нерадзурри" четыре игрока, которые заразились коронавирусом — это Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врей и Матиас Весино.

После 27 туров Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 65 очков, что позволяет "нерадзурри" на девять баллов опережать Милан.

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