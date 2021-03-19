Лига Европы

Очень горячим выдался матч между Славией и Рейнджерс.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы шотландский Рейнджерс уступил пражской Славии со счетом 0:2 и вылетел из розыгрыша турнира.

Матч выдался очень горячим — сперва удаление получил Кемра Руф за очень грубую игру против голкипера соперника. Несколько позже Балогун оставил свою команду вдевятером.

Также произошел еще один инцидент. В рамках словесной перепалки произошел конфликт между Онжеем Куделой и Гленом Камара.

По словам Стивена Джеррарда, нашлось место расистским высказываниям со стороны игрока чешской команды.

"Я давно знаю Камара и верю ему. Другие игроки, которые стояли рядом, тоже слышали это. Теперь ждем реакции УЕФА. Надеюсь, что об этой истории не умолчат и будет расследование", — приводит слова тренера The Scotsman.

Продолжение инцидент получил в раздевалке после матча. Славия на своем сайте заявила, что Куделу избили в подтрибунном помещение.

"После матча команду не пустили в раздевалку, а Онжей Кудела был трусливо избит кулаками по лицу Камара без предупреждения в присутствии тренера Стивена Джеррарда. Представители УЕФА, лично присутствовавшие при этом инциденте, также были шокированы. Теперь команда находится в безопасности в отеле под надзором шотландской полиции", — гласит заявление чешского клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.