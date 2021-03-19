Кошмарный эпизод мог закончиться ужасными последствиями для голкипера чешского клуба.
Ондржей Коларж и Кемар Руф, twitter.com/reformacancha
19 марта 2021, 01:54
В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы пражская Славия обыграла Рейнджерс (2:0) и прошла в четвертьфинал турнира. Однако для чешской команды этот матч мог закончиться не только успехом, но и горькой неудачей в связи с травмой их вратаря.
В середине второго тайма на 62-й минуте нападающий Рейнджерса Кемар Руф вышел один на один с вратарем Славии Ондржейем Коларжем. Голкипер первым сыграл в мяч, после чего форвард, который пытался его опередить в прыжке, выставил ногу вперед и ударил шипами прямо в лицо Коларжу.
Вратарю несколько минут оказывала помощь медицинская бригада, после чего он был заменен и госпитализирован.
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