В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы пражская Славия обыграла Рейнджерс (2:0) и прошла в четвертьфинал турнира. Однако для чешской команды этот матч мог закончиться не только успехом, но и горькой неудачей в связи с травмой их вратаря.

В середине второго тайма на 62-й минуте нападающий Рейнджерса Кемар Руф вышел один на один с вратарем Славии Ондржейем Коларжем. Голкипер первым сыграл в мяч, после чего форвард, который пытался его опередить в прыжке, выставил ногу вперед и ударил шипами прямо в лицо Коларжу.

Вратарю несколько минут оказывала помощь медицинская бригада, после чего он был заменен и госпитализирован.

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z