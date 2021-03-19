Лига Европы

Футболист рассказал об игре против Милана.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу прокомментировал победу над Миланом в матче 1/8 финала Лиги Европы (0:1).

"Мы довольны тем, что прошли в четвертьфинал. Если честно, первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Думаю, ребята со мной согласятся.

В первые 10-15 минут мы сохраняли мяч, по затем выключились. Начали терять мяч, сами на себя оказывали давление. Стоит признать, что удача была на нашей стороне.

Затем на поле вышел Поль Погба. Он изменил исход встречи. Всегда позезно иметь футболиста топ-уровня, как Поль. Но мы понимаем, что просто обязаны показывать лучший футбол", — сказал Шоу в интервью BBC.

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