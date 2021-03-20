Лига Европы

Футболист прокомментировал вылет из ЛЕ.

Полузащитник Милана Браим Диас дал свой комментарий после вылета клуба из Лиги Европы от Манчестер Юнайтед.

"Мы всегда играли на хорошем уровне. Мы все едины, и лично я счастлив. Нам не хватало мелких деталей. Но я горжусь командой, потому что мы стоим друг за друга. Теперь мы должны думать только о чемпионате и должны выиграть все оставшиеся игры.

Мы вылетели из Лиги Европы и это было горько. Мы злимся, потому что заслужили большего. Это придаст нам сил и позволит нам играть на высоком уровне в следующих играх, от начала до конца. Такой результат сделает нас сплоченными", — сказал Диас в интервью пресс-службе "россонерри".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Миланом и Манчестер Юнайтед.

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