Футболист прокомментировал вылет из ЛЕ.
Браим Диас, getty images
20 марта 2021, 09:24
Полузащитник Милана Браим Диас дал свой комментарий после вылета клуба из Лиги Европы от Манчестер Юнайтед.
"Мы всегда играли на хорошем уровне. Мы все едины, и лично я счастлив. Нам не хватало мелких деталей. Но я горжусь командой, потому что мы стоим друг за друга. Теперь мы должны думать только о чемпионате и должны выиграть все оставшиеся игры.
Мы вылетели из Лиги Европы и это было горько. Мы злимся, потому что заслужили большего. Это придаст нам сил и позволит нам играть на высоком уровне в следующих играх, от начала до конца. Такой результат сделает нас сплоченными", — сказал Диас в интервью пресс-службе "россонерри".
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Миланом и Манчестер Юнайтед.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.