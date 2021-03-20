Лига Европы

Команды сыграют в 1/4 финала Лиги Европы.

В результате жеребьевки раунда 1/4 финала Лиги Европы римская Рома в двухматчевом противостоянии сойдется с амстердамским Аяксом.

Ныне одним из лидеров команды из Нидерландов является 38-летний Мартен Стекеленбург. Опытный страж ворот вынужден был сменить Андре Онану, которого дисквалифицировали на год из-за допинга, и, откровенно говоря, обрел вторую молодость.

"Я не ожидал, что стану первым номером Аякса, когда вернулся в клуб в начале сезона. Это замечательно, хотя и ситуация разочаровывает. Никто не мог предположить, что подобное случится с Онаной".

Кипер с 2011 по 2013 год защищал ворота римской Ромы. По его мнению "волки" не особо довольны жеребьевкой Лиги Европы.

"Будет действительно здорово сыграть против своего бывшего клуба. Хотя и прошло уже восемь лет. Думаю, что Рома не в восторге от встречи с Аяксом", — цитирует Стекеленбурга Football Italia ссылаясь на Tuttomercatoweb.

Первый матч четвертьфинала Лиги Европы между Аяксом и Ромой состоится 8 апреля в Амстердаме, а ответный пройдет 15 апреля в Риме.

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