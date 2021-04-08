Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Гранада и Манчестер Юнайтед.
Давид де Хеа, Getty Images
08 апреля 2021, 21:07
Одним из синхронно начинающихся поединков четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА станет противостояние между испанской Гранадой и английским Манчестер Юнайтед.
Диего Мартинес, после провала его команды в матче против Вильярреала (0:3), сделал лишь две замены в стартовом составе своей команды, и обе они пришлись на линию обороны. Кини в левом фланге был заменен на Неву, а вместо Санчеса игру с первых минут начнет Вальехо.
От Оле-Гуннара Солскьяера, после победы над Брайтоном (2:1), отмечаем появление в рамке ворот Давида де Хеа, в то время как Мактоминей составит пару Погба в опорной зоне. Также, Дэниел Джеймс сыграет в правом фланге полузащиты, в то время как Мэйсон Гринвуд отправится на острие атаки.
Гранада: Силва — Диас, Вальехо, Дуарте, Нева — Эррера, Гоналон — Кенеди, Монторо, Пуэртас — Сольдадо.
Запасные: Банаклоче, Фабрега, Перес, Херман, Суарес, Ян Этеки, Мачис, Молина.
Запасные: Грант, Хендерсон, Кавани, Мата, Фред, Диалло, Теллес, Матич, Уильямс, ван де Беек, Туанзебе, Эланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминей — Джеймс, Фернандеш, Рашфорд — Гринвуд.
Матч Гранада — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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