Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Гранада и Манчестер Юнайтед.

Одним из синхронно начинающихся поединков четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА станет противостояние между испанской Гранадой и английским Манчестер Юнайтед.

Диего Мартинес, после провала его команды в матче против Вильярреала (0:3), сделал лишь две замены в стартовом составе своей команды, и обе они пришлись на линию обороны. Кини в левом фланге был заменен на Неву, а вместо Санчеса игру с первых минут начнет Вальехо.

От Оле-Гуннара Солскьяера, после победы над Брайтоном (2:1), отмечаем появление в рамке ворот Давида де Хеа, в то время как Мактоминей составит пару Погба в опорной зоне. Также, Дэниел Джеймс сыграет в правом фланге полузащиты, в то время как Мэйсон Гринвуд отправится на острие атаки.

Гранада: Силва — Диас, Вальехо, Дуарте, Нева — Эррера, Гоналон — Кенеди, Монторо, Пуэртас — Сольдадо.

Запасные: Банаклоче, Фабрега, Перес, Херман, Суарес, Ян Этеки, Мачис, Молина.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминей — Джеймс, Фернандеш, Рашфорд — Гринвуд.