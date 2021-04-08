Лига Европы

Обидчик киевского Динамо продолжает свой успешный путь в еврокубках.

В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы Вильярреал в гостях одержал минимальную победу над загребским Динамо. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "желтой субмарины".

Единственный и победный гол был забит в концовке первого тайма, а его автором стал Жерар Морено, который на 42-й минуте реализовал пенальти.

Напомним, ответный четвертьфинальный матч пройдет через неделю — 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб — Вильярреал 0:1

Гол: Морено, 42

Динамо Загреб: Ливакович — Гвардиол (Леовац, 72), Теофиль-Катрен, Лауритсен, Ристовски — Якич (Кастрати, 61), Адеми — Оршич (Толич, 82), Майер (Франич, 82), Иванушец — Атьемвен (Петкович, 61)

Вильярреал: Рульи — Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт — Тригерос (Пенья, 86), Капу, Парехо — Морено, Чуквезе (Мои Гомес, 69), Бакка (Алькасер, 46)

Предупреждения: Морено