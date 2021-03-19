Лига Европы

Специалист оценил матч против Тоттенхэма в Лиге Европы.

Главный тренер загребского Динамо Дамир Крзнар прокомментировал победу над Тоттенхэмом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).

"Это была великолепная игра. О таких матчах, как против Тоттенхэма, все хотят мечтать, но не решаются. Я поздравляю команду, все играли как одно целое.

Что касается жеребьевки, то я предоставлю этот выбор фортуне. Мы будем также готовы на матч 1/4 финала, как подготовились к Тоттенхэму", — цитирует Крзнара УЕФА.

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