Лига Европы

Наставник Аякса высказался о поражении от Ромы в матче 1/4 финала Лиги Европы.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы Рома одержала гостевую победу над Аяксом со счетом 2:1. Главный тренер амстердамского клуба Эрик тен Хаг поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Это неприятно. Мы контролировали ход матча, создали много моментов, даже не считая пенальти. Думаю, только у Антони было три возможности забить".

"Но потом все в одну минуту поменялось. Штрафной, с которого они сравняли, поменял игру. Если мы сыграем на таком же уровне, то у нас будет шанс победить через неделю. Однако мы уступаем 1:2, а потому будет тяжело", — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Аякс — Рома вы можете на Football.ua.