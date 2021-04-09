Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги Европы.

В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы итальянская Рома в гостях одержала минимальную победу над голландским Аяксом (2:1).

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда на 39-й минуте отметился Клаассен. В середине второго тайма голландцы получили отличный шанс удвоить преимущество в счете, но Тадич не смог перехитрить вратаря Ромы Лопеса с одиннадцатиметровой отметки.

Таким подарком тут же воспользовалась команда Паулу Фонсеки — спустя три минуты Пеллегрини сравнял счет на табло, а победу римлянам принес Ибаньес, поразивший ворота хозяева за три минуты до конца матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Аякс — Рома 1:2

Голы: Клаассен, 39 — Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87.

Аякс: Схерпен — Ренч (Клайбер, 79), Тимбер, Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Альварес, Клаассен — Антони (Идрисси, 88), Нерес (Бробби, 64), Тадич

Рома: Лопес — Ибаньес, Манчини, Кристанте, Б. Перес — Диавара, Верету (Вильяр 77), Спинаццола (Калафиори 29) — Педро (К. Перес 89), Пеллегрини, Джеко (Майораль 77)

Предупреждения: Ренч, 71, Мартинес, 86 — Б. Перес. 78, Кристанте 90.

Нереализованный пенальти: Тадич, 53 (вратарь).