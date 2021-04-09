Лига Европы

Наставник Вильярреала высказался о победе над Динамо Загреб в матче 1/4 финала Лиги Европы.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы Вильярреал в гостях минимально обыграл загребское Динамо. Главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Динамо хорошо играло, в этой команде есть сильные футболисты. Команды, которые играют на этом уровне, уже являются "избранными".

Поэтому я думаю, что мы хорошо справились с задачей. Команда показала то, что я хотел видеть от нее", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Загреб — Вильярреал вы можете на Football.ua.