Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги Европы.
Динамо Загреб — Вильярреал, Getty Images
09 апреля 2021, 01:38
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы загребское Динамо на своем поле минимально уступило Вильярреалу со счетом 0:1.
Победу подопечным Унаи Эмери принес единственный забитый в исполнении Жерара Морено, который реализовал пенальти в концовке первого тайма.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Динамо Загреб — Вильярреал 0:1
Гол: Морено, 42
Динамо Загреб: Ливакович — Гвардиол (Леовац, 72), Теофиль-Катрен, Лауритсен, Ристовски — Якич (Кастрати, 61), Адеми — Оршич (Толич, 82), Майер (Франич, 82), Иванушец — Атьемвен (Петкович, 61)
Вильярреал: Рульи — Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт — Тригерос (Пенья, 86), Капу, Парехо — Морено, Чуквезе (Мои Гомес, 69), Бакка (Алькасер, 46)
Предупреждения: Морено