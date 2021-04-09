Лига Европы

Наставник Гранады высказался о поражении от МЮ в 1/4 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над Гранадой в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы. Главный тренер испанского клуба Диего Мартинес поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я горжусь своей командой. Разочарован результатом, для нас он неудовлетворительный, но доволен работой команды. Мы отлично оборонялись, не давая сопернику свободного пространства. По ходу матча мы заряжались уверенностью и смотрелись все лучше и лучше".

"Во втором тайме мы наиграли на гол. Жаль, что нам не хватило завершающего удара, который позволил бы забить мяч и предал бы нам уверенности, в которой мы так сильно нуждались. В концовке соперник забил второй мяч, но результат не отражает реальной картины".

"МЮ очень хорош в техническом, физическом и тактическом плане. Мы говорим о гранде европейского футбола. Мои игроки в очередной раз сыграли достойно, сумев найти в себе силы, о которых они даже не подозревали. Команда показала очень хорошую игру и заслуживала большего", — приводит слова Диего Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Гранада — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua.