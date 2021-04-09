Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги Европы.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед в гостях обыграл испанскую Гранаду со счетом 2:0.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера открыли счет в матче на 31-й минуте благодаря голу в исполнении Маркуса Рашфорда. Затем на последней минуте матча "красные дьяволы" заработали пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Гранада — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд, 31, Фернандеш, 90 (пен.)



Гранада: Силва — Диас, Вальехо, Дуарте (Санчес, 55), Нева (Фулькье, 75) — Эррера, Гоналон (Ян Этеки, 87) — Кенеди (Мачис, 75), Монторо, Пуэртас — Сольдадо (Суарес, 87).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Алекс Теллес, 46) — Погба (Матич, 73), Мактоминей — Джеймс, Фернандеш, Рашфорд (Кавани, 66) — Гринвуд (ван де Беек, 85).



Предупреждения: Дуарте, Ян Этеки — Погба, Мактоминей, Шоу, Магуайр, Матич.