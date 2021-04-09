Лига Европы

Защитник Манчестер Юнайтед высказался о победе над Гранадой в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над Гранадой в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы.

Крайний защитник "красных дьяволов" Алекс Теллес поделился эмоциями от результата данного противостояния.

Это был матч, в котором у нас было не так уж много моментов, но я считаю, что сама суть футбола заключается в мелочах".

"Мы по максимуму воспользовались теми немногими возможностями, которые нам представились", — приводит слова Алекса Теллеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Гранада — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua.