Лига Европы

Форвард Вильярреала высказался о победе над Динамо Загреб в матче 1/4 финала Лиги Европы.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы Вильярреал в гостях минимально обыграл загребское Динамо.

Нападающий "желтой субмарины" Жерар Морено поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы добились хорошего результата, как и хотели. Но Динамо Загреб — сильная команда, так что ответный матч будет таким же тяжелым, а может быть, даже более сложным. Но Вильярреал проводит вдохновляющий сезон", — приводит слова Жерара Морено официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Загреб — Вильярреал вы можете на Football.ua.