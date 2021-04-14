Лига Европы

Футболист пропустит три матча.

По решению дисциплинарного комитета УЕФА полузащитник Рейнджерс Глен Камара должен пропустить три матча за драку после игры со Славией в Лиге Европы.

Обидчик Камара защитник чешской команды Ондржей Кудела, который оскорбил финна на расистской почве, пропустит 10 игр.

"Мы одобряем дисквалификацию Куделы. Это не только подтверждает слова Камара, но и подчеркивает серьезность всей ситуации, учитывая срок дисквалификации.

Тем не менее мы считаем санкции, наложенные на Камара, суровыми. Мы уже обратились в УЕФА с просьбой дать объяснения в письменной форме, так как мы намерены обжаловать дисквалификацию обоих игроков. Больше комментариев по этому поводу не будет", — сообщается на сайте Рейнджерс.

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