Футболист пропустит три матча.
Глен Камара, getty images
14 апреля 2021, 22:05
По решению дисциплинарного комитета УЕФА полузащитник Рейнджерс Глен Камара должен пропустить три матча за драку после игры со Славией в Лиге Европы.
Обидчик Камара защитник чешской команды Ондржей Кудела, который оскорбил финна на расистской почве, пропустит 10 игр.
"Мы одобряем дисквалификацию Куделы. Это не только подтверждает слова Камара, но и подчеркивает серьезность всей ситуации, учитывая срок дисквалификации.
Тем не менее мы считаем санкции, наложенные на Камара, суровыми. Мы уже обратились в УЕФА с просьбой дать объяснения в письменной форме, так как мы намерены обжаловать дисквалификацию обоих игроков. Больше комментариев по этому поводу не будет", — сообщается на сайте Рейнджерс.
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