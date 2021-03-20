Лига Европы

Чешский клуб старается отстоять собственную репутацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ответном поединке стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между шотландским Рейнджерсом и чешской Славией (2:0 в пользу гостей, и проход "красно-белых" в следующий раунд) имел место быть скандальный эпизод, один из участников которого, футболист гостевой команды Ондржей Кудела обвиняется в проявлении расовой ненависти по отношению к игроку хозяев Глену Камара.

Действующие чемпионы Чехии на следующий день после игры попытались отбросить обвинения в свой адрес о серьезном нарушении регламента спортивных состязаний, однако предположительно пострадавший во время данного инцидента футболист "Джерс" в своем официальном комментарии подтвердил имевшее место быть оскорбление.

Ответные действия Славии не заставили себя долго ждать. Чешский клуб направил в адрес полиции Глазго заявление с требованием возбудить уголовное дело против игроков Рейнджерса за физическое насилие над игроком "красно-белых", о чем сообщил на своем официальном сайте.

Представители Славии заявляют, что имел место быть "предварительно спланированный и подготовленный акт насилия, в ходе которого игроками Рейнджерса целенаправленно блокировался обзор телекамер для нанесения увечий Ондржею Куделе".

В тексте заявления также были указаны имена лиц, ставших свидетелями инцидента, в число которых входит и наставник шотландской команды — Стивен Джеррард.

"Нападение было жестоким и осуществлялось в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку", — гласит текст обращения Славии.

Напомним, что уже прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, по результатам которой чешский клуб узнал своего следующего соперника — лондонский Арсенал. Первая игра состоится 8 апреля.