Испанский тренер дал комментарий после матча со Славией.
Микель Артета, getty images
16 апреля 2021, 01:00
Арсенал в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы отправился в гости к Славии П и добился разгромной победы.
Микель Артета остался доволен игрой своих подопечных. В частности, испанец рад тому, что команда не пропустила.
"Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен.
Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Славия П — Арсенал.