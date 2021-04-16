Лига Европы

Испанский тренер дал комментарий после матча со Славией.

Арсенал в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы отправился в гости к Славии П и добился разгромной победы.

Микель Артета остался доволен игрой своих подопечных. В частности, испанец рад тому, что команда не пропустила.

"Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен.

Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Славия П — Арсенал.