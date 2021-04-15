Лига Европы

"Канониры" набрали отличную форму в последних матчах.

Арсенал уже в первой половине игры отправил три мяча в ворота Славии из Праги в рамках поединка 1/4 Лиги Европы.

Благодаря этому, "канониры" смогли повторить почти столетнее достижение.

Как сообщает Opta, последний раз Арсенал забивал не менее трех мячей в четырех последовательных выездных матчах в 1932 году.

Также три мяча от подопечных Микеля Артеты получили Шеффилд Юнайтед (0:3), Вест Хэм (3:3) и Олимпиакос (1:3).

Напомним, что основной бомбардир лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией.